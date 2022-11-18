شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر لـ"أنغام": كنت أرتل القرآن فى حصص الدين بالمدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الفنانة أنغام، الفنان هيثم شاكر، فى برنامجها المذاع على قناةDMC ، وقدم "شاكر" خلال الحلقة أغنيات محمد فوزى فى حلقة احتفت فيها أنغام بالفنان الراحل.

وخلال الحلقة، قال الفنان هيثم شاكر، إن محمد فوزى صاحب التجديد فى الأغنية المصرية، وكان سابق عصره، أول مغني يغير شكل المطرب على المسرح، ومش لازم المطرب يبقى واقف بس، لا كمان بيتفاعل مع الجمهور، لافتا إلى أنه يحب أغنية "ليا عشم وياك يا جميل" والتي غناها هيثم شاكر فى البرنامج.

وأجاب هيثم شاكر عن سؤال أنغام حول بداية تعلقه بالموسيقى والغناء، فقال: "حبيت الموسيقى من غير ما أعرف، من خلال قنوات التليفزيون المصرى، وكنت مقيم فى السعودية، وفى حصص الدين كنت أرتل القرآن، وأقول نشيد الصباح بالمدرسة".

وأضاف هيثم شاكر: "أبويا دايما كان بيغنى فى البيت وكان بيأدى كويس.. بالإضافة على شرائط كاسيت نجوم التسعينيات الذين أصبحوا زملاء لى اليوم".