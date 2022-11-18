شكرا لقرائتكم خبر عن رضا الباهى بمهرجان القاهرة: والدى عاقبنى بمسح الأحذية له ولأصدقائه بسبب السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج التونسي رضا الباهي قبل بدء عرض فيلمه جزيرة الغفران بمهرجان القاهرة، إنه خدع والده وقال له إن السينما تعرض فيلم بمحتوى يتوافق مع أفكار والده، لكن والده عندما اصطحبه للسينما وجد الفيلم به مغني فعاقبه بأن أحضر صندوق تلميع الأحذية وجعله يمسح حذاء والده وأصحابه لكن ذلك لم يمنعه من حب السينما.

فيلم "جزيرة الغفران" يعرض في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ44، لأول مرة عالميا، وهو بطولة كلوديا كاردينالي، علي بنور، محمد علي بن جمعة، كاتيا جريكو.

وخلال أحداث الفيلم يتحتم على "أندريا" مواجهة مشاكله حتى يحل السلام على روحه الغاضبة، ليصبح قادرًا على مسامحة نفسه، وأولئك الذين آذوه، ولكي يتمكن من تحقيق أمنية والدته الراحلة، وهو من إخراج رضا الباهي، وإنتاج تونس – لبنان – الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقوم ببطولة الفيلم الممثلون كلوديا كاردينالي، علي بنور، محمد علي بن جمعة , كاتيا جريكو كما ضم فريق العمل مهندس صوت معز الشيخ، ميكساج سامي غربي، مونتاج رينالد بيترالند وياسين بوشنب، مهندس ديكور توفيق الباهي، مصممة ملابس ليليا لاخوه، موسيقى ماركو ويربة، مدير تصوير نيفين الباهي.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.