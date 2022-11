شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم EO يفوز بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فيلم EO بجائزة النقاد العرب للأفلام الأروبية، وسلم الجائزة أمير رمسيس ومؤسسو مركز السينما العربية علاء كركوتي، ووزعت الجائزة قبل عرض فيلم المخرج رضا الباهي "جزيرة الغفران"، المقامة على هامش مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ44.

وكانت القائمة النهائية للأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية هي:

‏• EO | إخراج: جيرزي سكوليموفسكي | بولندا | جائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل مؤلف موسيقي من مهرجان كان السينمائي.

‏• TO THE NORTH | إخراج: ميهاي مينكان | رومانيا | العرض العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

‏• THE HAPPIEST MAN IN THE WORLD | إخراج: تيونا ستروجار ميتيفسكا | مقدونيا الشمالية | العرض العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. وكانت المخرجة ميتيفسكا فازت بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية في دورتها الأولى عام 2019 عن فيلمها God Exists, Her Name Is Petrunija.

فيلم "جزيرة الغفران" يعرض في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ44، لأول مرة عالميا، وهو بطولة كلوديا كاردينالي، علي بنور، محمد علي بن جمعة، كاتيا جريكو.

وخلال أحداث الفيلم يتحتم على "أندريا" مواجهة مشاكله حتى يحل السلام على روحه الغاضبة، ليصبح قادرًا على مسامحة نفسه، وأولئك الذين آذوه، ولكي يتمكن من تحقيق أمنية والدته الراحلة، وهو من إخراج رضا الباهي، وإنتاج تونس – لبنان – الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقوم ببطولة الفيلم الممثلون كلوديا كاردينالي، علي بنور، محمد علي بن جمعة , كاتيا جريكو كما ضم فريق العمل مهندس صوت معز الشيخ، ميكساج سامي غربي، مونتاج رينالد بيترالند وياسين بوشنب، مهندس ديكور توفيق الباهي، مصممة ملابس ليليا لاخوه، موسيقى ماركو ويربة، مدير تصوير نيفين الباهي.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.