شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض فيلم "19 ب".. سيد رجب: ما صدقت ألاقى سيناريو بيتكلم عن الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتهاء عرض فيلم "19 ب" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، صفق جميع الحضور تصفيقا حار، وحرص المخرج أحمد عبد الله على تقديم كل فرد من فريق عمل الفيلم، وقال النجم سيد رجب: "ما صدقت إنى ألاقى سيناريو بيكلم عن الحيوانات عشان أنا بحب الحيوانات أوى"، وحرصت الفنانة هنادى مهنا على دعم زوجها أحمد خالد صالح وتصويره بعد انتهاء الفيلم وأثناء صعوده على المسرح.

فيلم 19 ب من بطولة سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد

وتدور أحداث فيلم 19 ب حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، حيث يضطره ذلك إلى مواجهة مخاوفه.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.



النجم سيد رجب



































