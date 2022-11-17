شكرا لقرائتكم خبر عن ركين سعد: سعيدة بوجودى فى القاهرة السينمائى وهو فرصة لتبادل الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الأردنية ركين سعد ضيفة على "تليفزيون الخليج 365" مع الزميل الصحفي ورئيس قسم الفن علي الكشوطي، وذلك خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولى فى دورته الـ44.

وعن إطلالتها خلال حفل افتتاح المهرجان قالت ركين: "دائماً أرتدي ما أحب ويكون مناسبا للمكان، وأؤمن أن لكل مكان ملابسه، وإطلالتي في المهرجان كانت للإستايلست محمد أشرف والديزاينر ليث معلوف، وأنا سعيدة جدا بوجودي في مهرجان القاهرة وسعيدة باحتفالنا بالفن والسينما.

وتابعت ركين: "حضور المهرجان يعد فرصة للتواصل ومتابعة الورش الفنية، فدائما لدى فضول كبير لمشاهدة الجديد والمتابعة فهذا يعطيني دفعة قوية للأمام ولتقديم الأفضل، بالإضافة لاستفادتى من خبرة الفنانين الموجودين بالمهرجان".

وعن ورشة المخرج المجري بلا تار خلال فعاليات مهرجان القاهرة قالت ركين: "لم أتابع الورشة بسبب انشغالى فى التصوير، ولكن الفكرة القائمة عليها الورشة هى فكرة رائعة بأن يعطى المخرج للمثل الفكرة الأساسية عن الدور ويتركه ليرتجل فهذا نوع من أنواع الحرية، ويجعل الممثل يتفاعل مع كل من حوله وهذا الإرتجال بالتأكيد يكون محكوم وهذه الطريقة مختلفة وأتمنى تجربتها.

وأكدت ركين أن أكثر ما يسعدها في عملها كممثلة أنها تستطيع أن تكون أي شخص في أي مكان، ودائما تبحث عن القصة التي تريد تقديمها حتى تكون كممثلة جاهزة بالشكل اللائق، وعن دور رحمة في مسلسل إتزان قالت ركين: رحمة هى أم صغيرة كل أملها أن تصبح جيدة، فكل ما يدور في عقلها وبداخلها (أنا عايزة أبقي كويسة)، وفي النهاية يبقي الأمل وهذه هي الرسالة من المسلسل برغم كل ما يحدث من قسوة واضطراب في الحياة تأتي فرصة جديدة لكي تبدأ من جديد، والأمل في المسلسل تمثل في آسر ابن رحمة".

وعن مشاهد الانهيار في المسلسل قالت رحمة: "بحاول دائماً ألا أفكر في النتيجة، فما أفكر فيه هي اللحظة التي أعيشها بتفاصيلها والأهم بالنسبة لي ما يحدث بداخلي فهو الذي سيقودني للنتيجة التي أريدها".

وتابعت ركين: "تعرفت على المخرج شادي عبد السلام قبل البدء في التصوير وكان لدينا فرصة كبيرة للتحضير وسيرنا سوياً خطوة بخطوة، وشادي مخرج موهوب وصاحب فكر مختلف، فمهما كان الممثل جيد لا بد من أن يقوده المخرج".

وعن إنقاص وزنها خلال المسلسل كشفت ركين أن طبيعتها هي فقد الوزن سريعا والزيادة في الوزن سريعا، وقالت: "لا أستطيع أن أنكر عندما كنت صغيرة كنت أتمنى أن أزيد في الوزن ولكن الآن لم يعد الأمر كذلك وأصبحت أحب شكلي هكذا".

وتابعت: سعيدة جدا بعملي مع watch it، وسعيدة بدعمهم للشباب، وبدأت في تصوير مسلسل ريفو 2، ولن أستطيع أن أكشف عن تفاصيله ولكن أعدكم أنه سيكون موسما رائعا".