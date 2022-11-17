شكرا لقرائتكم خبر عن جنات ضيفة تليفزيون الخليج 365 مع بهاء نبيل .. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل النجمة جنات ضيفة على "تليفزيون الخليج 365" مع الزميل الصحفى بهاء نبيل، غدا الجمعة، وتتحدث خلال اللقاء عن كواليس أغنيتها الجديدة "يا بختى بيه" وهل للأغنية علاقة بزوجها أم مجرد أغنية من بين أغنيات جنات الرومانسية.

وتكشف النجمة جنات خلال اللقاء معايير اختيارها للأغانى الرومانسية، ورأيها فى التطور فى الغناء الحاصل بالساحة الغنائية سواء المهرجانات الشعبية أو أغانى الراب، وعن إمكانية عمل ديو فى الفترة المقبلة مع أحد المطربين.



جنات ضيفة تليفزيون الخليج 365 مع بهاء نبيل

وتتحدث النجمة جنات عن سبب تأخر خوضها تجربة التمثيل وهل لديها النية لها خلال الفترة المقبلة، كما تكشف التغييرات التى حدثت لها بعدما أصبح أم لابنتين هما جنات وجوليا، وهل ستقوم بعمل أغنيات تحمل أسمائهن، وذلك إضافة إلى بعض الأمور الشخصية المتعلقة بحياتها.

وطرحت النجمة المغربية جنات أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "يا بختى بيه"، علي موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وحققت الأغنية نجاحاً جديداً يضاف لمشوار جنات حيث تجاوزت الأغنية المليون مشاهدة بعد طرحها بثلاثة أيام، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان اسلام رفعت.