شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أحمد عبد الله يشكر الحاضرين مشاهدة فيلم "19 -ب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكر المخرج أحمد عبد الله الحاضرين لـ مشاهدة العرض الأول لـ فيلمه 19 ب، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، وأكد عبد الله قائلا: "تم كتابة الفيلم في فترة صعبة من حياتي، كنت دائم التفكير في القادم، وعندما بدأت العمل علي الفيلم، أرسلت أول درافت من الفيلم لـ منتج العمل محمد حفظي الذي تحمس كثيرا، وأراد التصوير سريعا، إلا أن ظروف العمل على الفيلم استمرت حوالي عامين".

كما أكد الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان سعادته بـ عرض فيلم 19 ب قائلًا :"سعيد بالفيلم، سعيد بوجود محمد حفظي الرئيس السابق لمهرجان القاهرة السينمائي"، ومازح فهمي حفظي حيث قال له "دايما الجيل القديم بيسلم للجيل الجديد".

فيلم 19 -ب من إخراج أحمد عبد الله الذي يعد من المخرجين البارزين على الساحة السينمائية المصرية حاليًا، وكانت أفلامه حاضرة منذ البداية ضمن برنامج مهرجان القاهرة السينمائي. ففي عام 2009 حصل فيلمه "هيليوبوليس" على تنويه خاص بمسابقة الأفلام العربية، وفي 2010 نال فيلمه "ميكرفون" جائزة أفضل فيلم عربي، وفي 2018 شارك فيلمه "ليل/خارجي" في المسابقة الرسمية.

تدور أحداث فيلم 19-ب حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، حيث يضطره ذلك إلى مواجهة مخاوفه.