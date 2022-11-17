شكرا لقرائتكم خبر عن علا غانم "فرّانة" فى مسلسل "توحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود الفنانة علا غانم إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات، بعدما تعاقدت على بطولة مسلسل جديد بعنوان "توحة" إخراج محمد النقلى، وتجسد من خلاله شخصية "فرانة" تعمل فى فرن بلدى.

ويشارك علا غانم البطولة كل من أحمد بدير وانتصار وعابد عنان ودنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2023.

وقد أعربت النجمة علا غانم عن سعادتها بعد قرار العودة المؤقتة الى عالم الفن بمصر وقالت في لقائها بتليفزيون الخليج 365 مع الزميل عادل عبد الله " انها جاءت لمصر للزيارة فقط ولكن المخرج محمد النقلى نجح في اقناعها للعودة مرة أخرى فى عالم الدراما بعد أن عرض عليها سيناريو مسلسل " توحة " الذى كتبه السيناريست أحمد صبحى وأكدت إنها لم تكن تفكر فى العودة مرة أخرى على الأقل في الوقت الحالي لانشغالها بأعمالها الخاصة بأمريكا.

ومنذ عام 2017 لم تظهر الفنانة علا غانم فى أى عمل فنى، واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية وكل فترة تظهر مع ابنتيها فى أمريكا، وتساءل كل محبى الفنانة علا غانم هل اعتزلت الفن نهائيا وابتعدت عن الأضواء والشهرة، وتعيش مع ابنتيها فى أمريكا، أم أنها لم تتخذ هذه الخطوة الآن.

وكان آخر أعمال علا غانم، فيلم "الفندق" الذى عرض عام 2017، وشارك فى بطولته محمد نجاتى ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكرى، كما شاركت فى نفس العام خلال مسلسل "طعم الحياة" مع سامو زين وساندى وحسناء سيف الدين وإخراج عبد العزيز حشاد، اضافة إلى مسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال ومحمود عبد المغنى وهنا شيحة وإخراج أحمد سمير فرج.