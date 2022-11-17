شكرا لقرائتكم خبر عن أسما شريف منير بـ"طرحة" وإطلالة سوداء على السجادة الحمراء لفيلم "ب 19" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت الإعلامية أسما شريف منير، على السجادة الحمراء لفيلم" 19 ب" الذي ينافس في المسابقة الرسمية الدولية في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ44، وظهرت بإطلالة سوداء، كما ارتدت غطاء للرأس.

فيلم 19 -ب من إخراج أحمد عبد الله الذي يعد من المخرجين البارزين على الساحة السينمائية المصرية حاليًا، وكانت أفلامه حاضرة منذ البداية ضمن برنامج مهرجان القاهرة السينمائي. ففي عام 2009 حصل فيلمه "هيليوبوليس" على تنويه خاص بمسابقة الأفلام العربية، وفي 2010 نال فيلمه "ميكرفون" جائزة أفضل فيلم عربي، وفي 2018 شارك فيلمه "ليل/خارجي" في المسابقة الرسمية.

تدور أحداث فيلم 19-ب حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، حيث يضطره ذلك إلى مواجهة مخاوفه.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.



الإعلامية أسما شريف منير