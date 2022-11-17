شكرا لقرائتكم خبر عن ركين سعد: سعيدة بعملي مع watch it ودعمهم للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الأردنية ركين سعد ، خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365 مع الزميل الصحفي ورئيس قسم الفن علي الكشوطي عن سبب إنقاص وزنها خلال مسلسلها الأخير اتزان، حيث قالت: طبيعتي هي فقد الوزن سريعا والزيادة في الوزن سريعا ، وأنا لا أستطيع أن أنكر عندما كنت صغيرة كنت أتمني أن أزيد في الوزن ولكن الآن لم يعد الأمر كذلك وأصبحت أحب شكلي هكذا" .

وتابعت : سعيدة جدا بعملي مع watch it ، وسعيدة بدعمهم للشباب، وبدأت في تصوير مسلسل ريفو 2 ، ولن أستطيع أن أكشف عن تفاصيله ولكن أعدكم أنه سيكون موسما رائعا.

وقد حققت ركين سعد نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد بطولتها لمسلسل ريفو، والذي انطلق حصريًا على منصةWatch It ، ونال استحسان الجمهور والنقاد، حيث قدمت شخصية مريم التي تسعى لإخراج سيناريو والدها المتوفي، لتغوص مريم في رحلة بحث عن الذات واستكشاف باند ريڤو.

وقد لمع نجم ركين سعد مؤخرًا بأدوار مركبة قدمتها في الفترة الأخيرة، كان أبرزها شخصية نوف في الجزء الأول من مسلسل مدرسة الروابي، والذي انطلق على منصة نيتفلكس.

شاركت ركين في العديد من الأعمال العربية مثل فيلم المختارون، ومسلسل سمرقند وفيلم 3000 ليلة والذي مثّل الأردن في القائمة الأولية لجوائز الأوسكار. حصلت ركين على بكالوريوس في فنون الدراما من جامعة اكستر البريطانية، وشاركت في العديد من ورش العمل وكورسات التمثيل في السينما والتلفزيون في مونتريال ومصر.