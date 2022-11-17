شكرا لقرائتكم خبر عن أمانى السويسى تطرح كليب "لو هوصفك" بتوقيع رودينا حاطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة أماني السويسي، اليوم الخميس، كليب أغنيتها الرومانسية الجديدة " لو هوصفك"، عبر يوتيوب، بالإضافة لعدد من المنصات الرقمية، والإذاعات العربية، من كلمات عماد عبيد، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد هارون، والكليب من إخراج رودينا حاطوم.

جدير بالذكر أن أماني السويسي صورت الكليب منذ عامين بالقاهرة أثناء حملها بالشهر الخامس في طفلتها "أسيل"، وظهرت أماني خلال الكليب بإطلالة رومانسية كعازفة تشيللو لتناسب أجواء أغنيتها الرومانسية.

يذكر أن أماني طرحت مؤخرًا كليب أحدث أغنياتها بعنوان "يا أنا"، ، وهي من كلمات الشاعر رمضان محمد، وألحان شريف بدر، وتوزيع وميكس تميم، والكليب تم تصويره في دبي مع المخرج عادل سرحان.

كما طرحت أيضا أغنية "فوبيا"، وهي من كلمات سيد حسن، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع تميم، والكليب من إخراج عادل سرحان.