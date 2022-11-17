شكرا لقرائتكم خبر عن ركين سعد تكشف تفاصيل شخصيتها في "اتزان" خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة الأردنية ركين سعد، خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365 مع الزميل الصحفي ورئيس قسم الفن علي الكشوطي: إن أكثر ما يسعدها في عملها كممثلة أنها تستطيع أن تكون أي شخص في أي مكان، ودائما تبحث عن القصة التي تريد تقديمها حتى تكون كممثلة جاهزة بالشكل اللائق.

وعن دور رحمة في مسلسل اتزان قالت ركين: رحمة هي أم صغيرة كل أملها أن تصبح جيدة، فكل ما يدور في عقلها وبداخلها "أنا عايزة أبقى كويسة"، وفي النهاية يبقى الأمل وهذه هي الرسالة من المسلسل برغم كل ما يحدث من قسوة واضطراب في الحياة تأتي فرصة جديدة لكي تبدأ من جديد، والأمل في المسلسل تمثل في آسر ابن رحمة.

وعن مشاهد الانهيار في المسلسل قالت رحمة : بحاول دائماً ألا أفكر في النتيجة، فما أفكر فيه هي اللحظة التي أعيشها بتفاصيلها والأهم بالنسبة لي ما يحدث بداخلي فهو الذي سيقودني للنتيجة التي أريدها .

وتابعت ركين : تعرفت على المخرج شادي عبد السلام قبل البدء في التصوير وكان لدينا فرصة كبيرة للتحضير وسرنا سوياً خطوة بخطوة ، وشادي مخرج موهوب وصاحب فكر مختلف ، فمهما كان الممثل جيد لابد من أن يقوده المخرج .

ويعد آخر أعمال ركين سعد مسلسل " اتزان "بطولة صدقي صخر نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم، وتأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة سالم والتي يختل اتزانها بعد فتح وصيته، فيحاول كل أفراد الأسرة السيطرة على النصيب الأكبر من الإرث.