شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مع "بن بيرى" من "نتفليكس ماستر كلاس" ضمن فعاليات القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، "نتفليكس ماستر كلاس" دليل صانعى الأفلام للمؤثرات البصرية، ضمن فعاليات دورته الـ44، وحضر الـ"ماستر كلاس" التى أدارها "بن بيري" مدير المؤثرات البصرية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتفليكس كلًا من الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، جمال سليمان، كريم قاسم، محمود الليثي، ركين سعد، وغيرهم.

وكشف "بيري" العالم السحرى للمؤثرات، بداية من بناء العالم الرقمى بتفاصيله، ومرورا بدنيا المخلوقات الأسطورية المستوحاة من أعماق عقل الكاتب وحتى إنتاج هذه الحكايات الملحمية؛ حيث يهدف الماستر كلاس إلى إلهام، مخرجى المستقبل وخلق مجال للتعأون الإبداعي، ويفتح مجالًا للمناقشات الحرة والخلاقة، حول كيفية التعامل مع التأثيرات المرئية الإبداعية على نطاق عالمي.

وتحدث "بيري" عن اهتمام “نتفليكس" بالقصص التى تعرض عليها لإنتاجها سواء كانت محلية أو دولية، ولكن الذى يبحثون عنه باستمرار، وهو كيفية ترسيخ المشهد فى ذهن المشاهد، ذلك من خلال المؤثرات البصرية والتى تعد عاملًا مهمًا لإنتاج أى عمل.

كما ناقش "بيري" مع الحضور، العوامل الأساسية التى يقوم على أساسها أى عمل، ساردً مثال على فيلم"the sandman "، والمؤثرات البصرية التى استخدمت فى العمل والقائمة على السرد ذلك الذى يجعل الأمر أفضل، وأشار "بيري" إلى تنأول العوالم الموازية التى تجعل المشاهد يعيش فى بيئة، مثل أين ومتى تبدأ القصة، ليكون المشاهد مُلمًا بكل شيء، مضيفًا أن إمكانية إنتاج عمل ما يتوقف على الميزانية أحيانًا، لأن يتم المزج بين ألفانتازيا والخيال والحقيقة.