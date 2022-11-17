شكرا لقرائتكم خبر عن ركين سعد: سعيدة بحضوري مهرجان القاهرة وأتمنى تجربة طريقة بيلا تار في التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الأردنية ركين سعد خلال لقائها بتلفزيون الخليج 365، مع رئيس قسم الفن علي الكشوطي عن سر إطلالتها خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 44، حيث قالت: دائماً أرتدي ما أحب ويكون مناسبا للمكان ، وأؤمن أن لكل مكان ملابسه، وإطلالتي في المهرجان كانت للإستايلست محمد أشرف والديزاينر ليث معلوف ، وأنا سعيدة جدا بوجودي في مهرجان القاهرة وسعيدة باحتفالنا بالفن والسينما .

وتابعت ركين : حضور المهرجان يعد فرصة للتواصل ومتابعة الورش الفنية فدائما لدي فضول كبير لمشاهدة الجديد والمتابعة فهذا يعطيني دفعة قوية للأمام ولتقديم الأفضل، بالإضافة لاستفادتي من خبرة الفنانين الموجودين بالمهرجان .

وعن ماستر كلاس المخرج المجري بيلا تار خلال فاعليات مهرجان القاهرة قالت ركين : لم أتابع الورشة بسبب انشغالي في التصوير ، ولكن الفكرة القائمة عليها الورشة هي فكرة رائعة بأن يعطي المخرج للمثل الفكرة الأساسية عن الدور ويتركه ليرتجل فهذا نوع من أنواع الحرية ، ويجعل الممثل يتفاعل مع كل من حوله وهذا الارتجال بالتأكيد يكون محكوما وهذه الطريقة مختلفة وأتمنى تجربتها .

ويعد أخر أعمال ركين سعد مسلسل " اتزان "بطولة صدقي صخر نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم، وتأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة سالم والتي يختل اتزانها بعد فتح وصيته، فيحاول كل أفراد الأسرة السيطرة على النصيب الأكبر من الإرث.