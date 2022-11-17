شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة 2CELLOS العالمية تصل الغردقة غدا على رحلة خاصة لإحياء حفل فني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل مطار الغردقة الدولي، غدا الجمعة، فرقة 2CELLOS العالمية لتقديم حفل فني بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار الجولة العالمية الأخيرة لأعضاء الفريق لوكا سوليتش وستيبان خاوسر والتي تشمل العديد من الدول من بينها مصر.

ومن المقرر أن تنقل شركة مصر للطيران الناقل الرسمي للحفل، الفريق العالمي فجر غدا على متن رحلة خاصة إلى الغردقة، ومنها مباشرة إلى دبي برحلة عقب انتهاء الحفل.

ويقام الحفل تماشيًا مع الخطة الطموحة للتنشيط والترويج للبحر الأحمر كواحد من أهم مناطق الجذب السياحي في مصر، وجذب الاستثمار في مجال السياحة، وكذلك تسليط الضوء على ضرورة الاهتمام بالفعاليات الفنية والموسيقية.

جدير بالذكر، أن الفرقة العالمية 2CELLOS هي فرقة عزف ثنائية كرواتية على التشيلو مكونة من العازفين لوكا سوليتش وستيبان خاوسر، واكتسب العازفان شهرة عالمية منذ عام 2011 بعزفهما ألحان الروك والبوب على التشيلو، ويقومان الفترة الحالية بجولة غنائية عالمية تشمل العديد من الدولة من بينها إسبانيا وإيطاليا واليابان واستراليا وهولندا ومصر والإمارات.