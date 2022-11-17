” امتى هنرجع نشوفك بالفستان الأبيض؟” .. سمية الخشاب تجيب

كتب امير فتحي في الخميس 17 نوفمبر 2022 06:50 مساءً - كشفت الفنانة سمية الخشاب عن موقفها من الارتباط من جديد، خاصة مع تداول شائعات بين الحين والآخر على السوشيال ميديا حول ارتباطها، وكان آخرها ارتباطها بالمطرب عمر كمال .

أشارت سمية الخشاب في لقاء لها مع برنامج “MBC Trending” وفي ردها على سؤال (امتى هنرجع نشوفك بالفستان الأبيض؟” إلى إنها تركز في الوقت الحالي على نفسها وعملها الفني ولا تفكر في الارتباط .

فعلقت على ذلك قائلة: “يا سيدي أبيض وأسود إيه بس!، أنا مركزة في سمية جدا وفي شغلي وفي حياتي وفي أهلي” .

تابعت: “أنا مش قافلة الباب إن أنا مرتبطش بحد، بس أنا في وقت معين في حياتي دلوقتي حاسة بسلام وروقان ومركزة مع سمية أوي ومهتمة بيها جدا، عايشة حالة جميلة جدا مع نفسي ومش ناقصة وجع دماغ” .

وبسؤالها عن مواصفات الرجل التي ترغب في الارتباط به أجابت “الخشاب”: “أنا مش عايزة أي صفات في الراجل لإني مش عايزة أساسا، خليهم مع نفسهم” .

وفي سياق آخر تحدثت سمية الخشاب عن علاقتها بالفنانة بشرى وموقفها من تجسيد الأخيرة لدور بديعة مصابني في مسرحية جديدة لها، وهو نفس الدور الذي تجسده سمية في مسرحيتها “كازينو بديعة” .

قالت: “احنا اصحاب ولسه كنا متكلمين قريب وبالعكس مفيش أي حاجة خالص .. بقولها ربنا يكرمك ويوفقك انتي جميلة وجدعة أوي وفي كذا موقف اتناقشت معاها وكانت ب 100 راجل وليها مواقف كتير حلوة معايا وبتمنالها الخير” .

وأضافت عن المسرحيتين : “الموضوع دسم وغني وكله أحداث، حكاية كبيرة بديعة مصابني دي مش شخص عادي .. فالموضوع يستحق إنه يتناول بطرق وأشكال مختلفة وكل واحد هيأديه بطريقته” .