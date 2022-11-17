شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم رضا الباهى "جزيرة الغفران" بمهرجان القاهرة الليلة فى العاشرة إلا الربع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 ، عرض فيلم المخرج الكبير رضا الباهي "جزيرة الغفران" وذلك في العاشرة إلا ربع بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث كان من المقرر عرضه في التاسعة وربع من مساء اليوم الخميس.

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة عالميا، وخلال أحداثه يتحتم على "أندريا" مواجهة مشاكله حتى يحل السلام على روحه الغاضبة، ليصبح قادرًا على مسامحة نفسه، وأولئك الذين آذوه، ولكي يتمكن من تحقيق أمنية والدته الراحلة، وهو من إخراج رضا الباهي، وإنتاج تونس – لبنان – الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق متصل يعرض الفيلم المصري 19 – ب للمرة الأولى اليوم الخميس في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويعاد عرضه يوم 18 نوفمبر في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية، بينما يعرض للمرة الثالثة في سينما الزمالك يوم 19 نوفمبر.

فيلم 19 -ب من إخراج أحمد عبد الله الذي يعد من المخرجين البارزين على الساحة السينمائية المصرية حاليًا، وكانت أفلامه حاضرة منذ البداية ضمن برنامج مهرجان القاهرة السينمائي. ففي عام 2009 حصل فيلمه "هيليوبوليس" على تنويه خاص بمسابقة الأفلام العربية، وفي 2010 نال فيلمه "ميكرفون" جائزة أفضل فيلم عربي، وفي 2018 شارك فيلمه "ليل/خارجي" في المسابقة الرسمية.

تدور أحداث فيلم 19-ب حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، حيث يضطره ذلك إلى مواجهة مخاوفه.