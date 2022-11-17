شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "تحت تهديد السلاح"يتخطى الـ 3 ملايين جنيه إيرادات بدور السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم "تحت تهديد السلاح" إلى 3,108,486 جنيها من شباك التذاكر في دور السينما المصرية، بعد أسبوعين من بدء عرضه، وحقق الفيلم في الأسبوع الماضي فقط إيرادات 1,290,177 جنيها.

وكان الخليج 365 قد احتفل بنجاح فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى يعرض حاليا في السينمات بحضور بطل العمل النجم حسن الرداد والسيناريست أيمن بهجت قمر.

وتحدث الرداد عن كواليس الفيلم بداية من تحضيراته التي استغرقت حوالى عامين قائلا:" الحمد لله مبسوط بالفيلم والإشادات الإيجابية عليه، ويعتبر حالة خاصة بالنسبة لى في مشوارى الفني وبذلت مجهودا كبيرا من خلاله".

وأضاف: "خسيت حوالى 16 كيلو من أجل الشخصية التي قدمتها من خلال الفيلم التي استغرقت في تصويره عامين على فترات متقطعة نظرًا لعدد من الظروف التي مررت بها من وفاة والدتي ووفاة والد زوجتى الفنان الكبير سمير غانم ودلال عبد العزيز.

كما كشف عن مشروعاته في الفترة المقبلة، وتحدث السيناريست أيمن بهجت قمر عن كواليس تحضيراته للعمل واختياره للنجم حسن الرداد، وعن مشروعه القادم سويا .

"تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، ، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.