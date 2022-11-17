شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وحسين فهمى يحضرون ندوة تكريم كاملة أبو ذكرى بالقاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر
وكرمت المخرجة كاملة أبو ذكرى، فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته 44 و تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم.
وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.
ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.