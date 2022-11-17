شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وحسين فهمى يحضرون ندوة تكريم كاملة أبو ذكرى بالقاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور ندوة تكريم المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري المقامة في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 وهم إلهام شاهين، لقاء الخميسي، أمير المصري، عمر السعيد، يوسف عثمان، محمد العدل، ركين سعد، تارا عماد، حازم إيهاب، أحمد صيام وابنته بسنت صيام، ومدير التصوير محسن أحمد، محمود عمرو ياسين (جونيور)، محمود الليثي، توني، خالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة لشئون السينما ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ميرفت أبو عوف، حسين فهمي.

وكرمت المخرجة كاملة أبو ذكرى، فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته 44 و تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.