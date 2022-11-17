فنانة مصرية شهيرة: “فصلت فستان ب 7 آلاف جنيه لحضور مهرجان القاهرة وحسين فهمي لم يرسل لي دعوة”

كتب امير فتحي في الخميس 17 نوفمبر 2022 05:47 مساءً - أعربت الفنانة عفاف مصطفى عن انزعاجها من عدم إرسالة دعوة لها لحضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 44 وذلك للمرة الأولى على عكس السنوات الماضية .

وأشارت عفاف مصطفى في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أنها كانت قد استعدت لحضور حفل افتتاح المهرجان وجهزت الفستان الذي سترتديه في هذه المناسبة ولكن لم تتم دعوتها .

فقالت: “فصلت فستان بسيط كلفني 7 آلاف جنيه على قد إمكانياتي لحضور مهرجان القاهرة السينمائي الـ44 عشان أفرح وسط زملائي، ولكن أستاذ حسين فهمي لم يرسل لي دعوة وأول مرة يحصل كده، ليه كده يا حسين؟” .

وتابعت في تعليق لها: “على فكرة أنا مش زعلانة وبضحك من الموقف .. مش فارقة معايا لأن لو حسبناها فالمهرجانات الجايةة كتير ما هو مهرجان القاهرة للدراما كان عالمي” .

وأضافت عفاف مصطفى: “ومهرجان الجونة برضه عالمي وبناقص دورة محضرهاش في مهرجان السينما هيجري إيه يعني .. والجاي أحلي إن شاء الله” .

يذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كانت قد انطلقت مساء يوم الأحد الماضي على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وتستمر إلى يوم 22 نوفمبر .