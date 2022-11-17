مي العيدان تثير الجدل حول سبب عودة شيرين لحسام حبيب بشكل سريع

كتب امير فتحي في الخميس 17 نوفمبر 2022 05:47 مساءً - شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجوما على الفنانة شيرين عبد الوهاب، متهمة إياها بفتح باب حياتها الشخصية للجمهور وقت خلافاتها السابقة مع زوجها الفنان حسام حبيب، قبل أن تطالبه بعدم التدخل فيها عند انتهاء تلك الخلافات .

كما كشفت مي العيدان في مقطع فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” عن السبب من وراء عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب وعقد الأخير لقرآنه عليها بشكل سريع بعد خروجها من المستشفى بأيام قليلة .

فقالت: “أنا أقول ليش حسام رجعها هالحين على ذمته، حسام رجعها على ذمته بهذه السرعة عشان يسقط ولاية أخوها عليها لأن قانونا الولاية تصير للزوج” .

تابعت: “هو دخلها من باب أنا أقدر أحميكي ومحدش يقدر يرميكي في أي حتة بشكل غير مباشر، الوصاية مو شرط تكون بالأوراق، في ولاية عرفية تكون بين الشخص والآخر ألعن من الولاية اللي تكون بالأوراق عن طريق المحكمة” .

أضافت مي العيدان: “إنك تشيل وصاية عن طريق المحكمة أسهل لأنه ممكن ترفع قضية، بينما إنهاء ولاية بينك وبين الشخص طبعا هذه أعظم” .

فيما لفتت الإعلامية الكويتية إلى أن الصور المتداولة لشيرين عبد الوهاب من عقد قرآنها وظهورها بها يوحي لأنها لم تكن في وعيها وتحت تأثير أحد المخدرات .

وواصلت عن فكرة التدخل في حياتها الشخصية: “هي صارلها كم سنة مدخلتنا في حياتها الشخصية؟ والله ملينا إحنا من حقنا نشوف فنانين تانيين، ترى إيش يعني شيرين عبد الوهاب؟ حتت مغنية طلعت ولا نزلت” .