شكرا لقرائتكم خبر عن صور حديثة تشير لدخول براد بيت فى علاقة رومانسية.. اعرف اسم الحبيبة المرشحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن براد بيت قرر الدخول في علاقة جديدة، منذ الشائعات التي تلاحقه قبل سنوات وتحديداً من عام 2016 الذى شهد انفصاله عن إنجلينا جولى، إذ أكدت تقارير مؤخراً وتحديداً من موقع pagesix أنه يواعد إيناس دي رامون وهي الزوجة السابقة للممثل بول ويسلي خاصة بعدما تم التقاط عدة صور لهما معاً في مسرح أورفيوم داخل مدينة لوس أنجلوس بهدف حضور أحد الحفلات سوياً.



براد بيت فى آخر صور له

ويأتى ذلك بالتزامن مع مشاكل النجم الأمريكي براد بيت مع شريكاته السابقات التى لا تنتهي، فبينما هو غارق في دوامة دعاوى قضائية مع طليقته أنجلينا جولى بسبب الصراع على شركة شاتو ميرافال، تعتزم حبيبته السابقة جينيفر أنيستون مقاضاته ومطالبته بـ100 مليون دولار ورغم الانفصال بين الثنائى منذ 20 عاما، إلا أن أنيستون تضع الرتوش النهائية لمقاضاة حبيبها السابق.



براد بيت وصديقته المحتملة

الخلاف بين أنيستون وبيت يعود لرغبة الأخير في بيع شركة Plan B التي أسسها الزوجان أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وزعمت صحيفة ماركا أن الانفصال لا يعنى ملكية بيت للشركة بمفرده لكن أنيستون شريكة له حسب العقد بينهما.

وبحسب التقرير فإنه يتوجب على براد بيت دفع مبلغ مالي كبير إلى أنيستون وإلا ستلجأ إلى طلب تعويض مادي يصل لـ 100 مليون دولار على الأقل، خاصة أن الشركة لها اسم كبير في عالم الإنتاج السينمائى بأفلام هامة، وبالتالي سيكون المبلغ حسب التقرير مجرد نقطة في محيط حال نجاحه في عملية البيع.