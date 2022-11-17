شكرا لقرائتكم خبر عن خطوبة رنا رئيس خلال البرومو الرسمي لحلقتها مع منى الشاذلى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة رنا رئيس التريندات على مؤشرات البحث على موقع جوجل، منذ اعلان البرومو الرسمي لحلقة استضافتها من جانب الإعلامية مني الشاذلى، وهي الحلقة التي تتضمن مشاهد من إعلان خطوبتها عبر حلقة البرنامج، إذ تقدم عريسها لها على نغمات أغنية "ايه اليوم الحلو ده".



رنا رئيس وخطيبها

وما ان استمعت رنا رئيس إلى كلمات الأغنية وإعلان مني الشاذلى عن أن هناك مفاجأة بدخول عريسها بخاتم وخطبتها حتى صرخت من الدهشة، وظهر عليها علامات السعادة للغاية بصحبة عريسها، كما حرصت رنا رئيس مع خطيبها على التقاط الصور التذكارية خلال الحلقة.

أعمال رنا رئيس المنتظرة

وتنتظر رنا رئيس عرض مسلسل "أزمة منتصف العمر" المكون من 15 حلقة، على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصوير العمل مؤخراً، والذى يقوم ببطولته كريم فهمى، ريهام عبد الغفور، عمر السعيد، رشدى الشامى، ركين سعد، هند عبد الحليم، وعدد آخر من الفنانين و تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل.

آخر اعمال رنا رئيس

يذكر أن رنا رئيس شاركت مؤخراً في بطولة فيلم "فارس" الذى عرض في شهر مايو الماضى، وهو بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وكان آخر أعمال رنا رئيس مسلسل "موضوع عائلى" من 10 حلقات وتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية على الانترنت وحقق تفاعلاً كبيراً مع الجمهور، والعمل بطولة ماجد الكدوانى، رنا رئيس، محمد شاهين، ايناس كامل، سما إبراهيم، محمد رضوان، طه الدسوقى، وضيوف الشرف شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، حسام داغر ومن إخراج أحمد الجندى.