شكرا لقرائتكم خبر عن "صله" ينهى عروضه على مسرح الطليعة .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم العرض المسرحي "صلة" عروضه علي مسرح الطليعة، اليوم الخميس الموافق 17 نوفمبر، بعد تقديمه لمدة تسع أيام ويأتي ذلك في إطار خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال لاستضافة العروض المتميزة لمهرجان إبداع ١٠.

مسرحية صلة دراماتورج محمد السوري، عن قصة قصيره للكاتب الكبير الراحل د. يوسف إدريس بعنوان " أكان لابد يا لي لي أن تضيئى النور " ، ديكور محمد طلعت ، إخراج أحمد علاء ، وقد فازت "صله " بالمركز الثاني في مهرجان إبداع للمسرح الدورة العاشرة ٢٠٢٢ ، فضلا عن فوزه بالمركز الأول في مسابقة العروض المسرحية بجامعة عين شمس

يذكر أن مسرح الطليعة قد إستضاف مسرحية " بنت القمر " الفائزة أيضاً في مهرجان إبداع ١٠ ، لمدة أسبوع وانتهت عروضها يوم 6 نوفمبر الماضي ، مسرحية " بنت القمر " بطولة حسام ابراهيم ، عبد الرحمن محمد شيكا ، لبني المنسي ، فادي رأفت ، اسامة مهنا ، اية التركي ، يوسف نصر ، شذا شريت، اية ربيع عوض ، مكياج و اقنعة:ايلاريا منير ، دعاية: عبدالله خالد ، ملابس:لبني المنسي ، اعداد موسيقي: صوفيا رسمي ، تنفيذ موسيقى: دينا سليمان ، ديكور : إسلام اشرف ، اسلام نهاد ، فريق الاخراج:دينا سليمان ، فادي رأفت ، صوفيا رسمي ، تحت رعاية:د/ دعاء عامر ، تأليف وإخراج محمد السوري