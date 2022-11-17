شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عشرى يقدم فيلمه "فى تلات أيام" بأيام القاهرة لصناعة السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 44، قدم المخرج تامر عشري مشروع فيلمه الجديد "في تلات أيام"، وذلك في حضور مدير المهرجان أمير رمسيس، ومديرة أيام القاهرة لصناعة السينما ريم علام، والعديد من صنّاع السينما والنجوم.

وصرّح تامر عشري حول الفيلم "عندما قابلت يمنى كاتبة الفيلم، وقرأت السيناريو، تحمست جدًا للفكرة ولإخراجها، خاصةً ونحن جيران، وتربينا في نفس المنطقة وتدربنا في نفس النادي، فسعدت جدًا بمشاركة يمنى هذه التجربة والعمل معًا، فمن خلال هذا الفيلم، تمكنت من أن أرى في شخصياته بعض النساء في حياتي، وتمكنت أيضًا أن أرى نفسي في شخصية أحمد، فالفيلم لا يقدم شريرًا واضحًا، بل نرى إنسان يحارب مخاوفه من أجل الحياة".

ملتقى القاهرة السينمائي هو منصة تتيح لصناع الأفلام العرب توسيع شبكة علاقاتهم في المجال وتلقي الدعم الذي يحتاجونه حتى ترى أفلامهم النور. بالإضافة إلى ذلك، سوف تقوم لجنة تحكيم تضم ألمع الأسماء في مجال السينما باختيار الأفلام التي ستنال الدعم المادي والجوائز المقدمة من رعاة الملتقى.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.