شكرا لقرائتكم خبر عن كاملة أبو ذكري: أسامة فوزي أثر فيا وخلاني أشوف الدنيا بشكل مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت المخرجة كاملة أبو ذكري خلال ندوة تكريمها المقامة حاليا بدار الاوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي عن كواليس بناءها للشخصيات في أعمالها وعملها عليها مع الممثلين قائلا: "مرحلة السيناريو وبناء الشخصيات بيني وبين الكاتب وازاي اكون مصدقاها وبعدين أنقلها للمثل اللي بيعمل الدور، وبعدها أبدأ القعدة مع الممثل أشوف إحساس الممثل بيها ازاي وأوريله أمثلة شكل الشخصيات دي او موجودة، ولو مش موجودة يبقى بالبحث والمعرفة انا والممثل والكاتب ولو كل حد عنده معلومة يقدر يضيف بيها بيقول".

وتابعت: "وانا شايفة ان الموضوع لازم يبقى متصدق من كل الأشخاص عشان نقدر ننقله للمثل ومنه للجمهور، وكمان التحضير للعمل مهم جدا سواء معلومات ملابس ديكور وموسيقى وكل حاجة تكون جاهزة قبل التصوير لأن التحضير ممكن تغير فينا حاجة في إحساسنا، والأماكن وتفاصيلها، مشيرة: "أستاذ أسامة فوزي من أكتر الناس اللي أثرت فيا وعلمتني كتير ونقل عقلي وخلاني أشوف الدنيا بشكل مختلف".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور ندوة تكريم المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري وهم إلهام شاهين، لقاء الخميسي، أمير المصري، عمر السعيد، يوسف عثمان، محمد العدل، ركين سعد، تارا عماد، حازم إيهاب، أحمد صيام وابنته بسنت صيام، ومدير التصوير محسن أحمد، محمود عمرو ياسين (جونيور)، محمود الليثي، توني، خالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة لشئون السينما ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ميرفت أبو عوف، حسين فهمي.

وكرمت المخرجة كاملة أبو ذكرى، فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته 44 و تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.