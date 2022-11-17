شكرا لقرائتكم خبر عن كاملة أبو ذكرى: يارب السنة الجاية أكون موجودة فى مهرجان القاهرة بفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنت المخرجة كاملة أبو ذكرى، فى بداية ندوتها المقامة حاليا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، ويديرها الناقد طارق الشناوى، أن تنافس العام القادم فى المهرجان بفيلم، قائلة:"يارب السنة الجاية أكون موجوده فى مهرجان القاهرة السينمائى بفيلم".

وتحدثت النجمة إلهام شاهين، عن كاملة، قائلة:"أعلى مستوى و أعلى تصوير و مسلسل بطلوع الروح عاملناها كفيلم كل حلقة فيلم لوحده وهى مبدعة و بشكرك بجد على جمالك و مهنيتك و ابداعك أنتى مخرجة مبدعة و متميزة وبفرح لما اشتغل مع كاملة و بسلمها نفسى و أنا مطمنة و ببقى سعيدة و أنا شغاله معاها ودائما كل الممثلين بيطلعوا معاها حاجة و مع مخرج أخر حاجة تانية كاملة عاملة طفرة فى السينما عاملت معاها فيلم واحد صفر خد 50 جائزة و فيلم يوم للستات 25 جائزة ومسلسل بطلوع الروح خدنا أكتر من جائزة كاملة مشرفة اسم الفن المصرى سواء فى الدراما أو فى السينما".

وكرمت المخرجة كاملة أبو ذكرى، فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته 44 و تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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