شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم "هاشتاج جوزني" تتخطى 1.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم "هاشتاج جوزني" إلى 1,601,109 جنيها من شباك التذاكر بدور السينما المصرية بعد أسبوعين من عرضه، إذ حقق الأسبوع الماضي إيرادات 647,422 جنيها.

وتدورأحداث فيلم "هاشتاج جوزني" في إطار كوميدى رومانسى من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد، ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها وإتمام الزواج في نهاية الأحداث، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين.

ويشارك في بطولة فيلم "هاشتاج جوزني" بجانب أمير المصرى ومايان السيد كل من، بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، سمي مغاوري، محمد محمود، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين.

ويعرض حاليا في دور السينما المصرية 9 أفلام منها "تحت تهديد السلاح"، "فضل ونعمة"، "كيرة والجن"، "عمهم، "بحبك"، "تسليم أهالي".