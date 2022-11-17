بعد ابتعادها عن الساحة الفنية لسنوات .. أحدث ظهور للفنانة حنان شوقي

كتب امير فتحي في الخميس 17 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - شارك الحساب الرسمي لبرنامج “عرب وود” على موقع “انستجرام” صورا للفنانة حنان شوقي في أحدث ظهور لها وذلك خلال أدائها لمناسك العمرة .

ظهرت حنان شوقي في الصور من أمام الكعبة داخل الحرم المكي، مرتدية عباءة وحجابا باللونين الأبيض والأسود .

كما نشرت حنان شوقي مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع “فيس بوك”، وكتبت في تعيلقها عليه: “أثناء السعي بين الصفا والمروة لقيتني بين ضيوف الرحمن وأحبابه” .

تابعت: “سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله أكبر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك” .