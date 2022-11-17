شكرا لقرائتكم خبر عن خالد محمود يقدم "عودة بينوكيو" على مسرح جلال الشرقاوى .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية " عودة بينوكيو " من بطولة الفنان خالد محمود علي مسرح الفن جلال الشرقاوي ، بدءاً من اليوم الجمعة في الساعة السابعة مساءً، العرض من بطولة صبحي خليل، مريم البحراوي ، المطرب محمد كمال ، بجانب بعض الفنانين والأطفال ، ومن ألحان حاتم عزت ، ديكور مجدي السنوسي ، أشعار تيفا ، ملابس هند علي ، ومن إخراج إيهاب ناصر .

ويتناول عرض " عودة بينوكيو " قصة الشخصية الكرتونية الشهيرة بينوكيو بهدف ترسيخ بعض الثوابت لدي الأطفال حتي تظل في وجدانهم حتي الكبر ، حتي يستطيعون مواجهة السوشيال ميديا والأضرار الناتجة عنها، خاصة أن الشخصية تناقش أمور عديدة منها الوفاء والتأكيد على عدم الكذب.

يذكر أن الفنان خالد محمود شارك مؤخراً في مسرحية "هاملت بالمقلوب" إخراج مازن الغرباوي، من إنتاج وزارة الثقافة، البيت الفني للمسرح، قطاع الإنتاج الثقافي، فرقة المسرح الحديث، وهي بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف د. سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر،مخرجان منفذان نور السيد، أحمد أمين.