شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم افتتاح مسرحية " حلم جميل " على مسرح السلام بطولة سامح حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان سامح حسين على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك استمرار عرض مسرحيته "حلم جميل" على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العينى بدلا من المسرح العائم، وسوف يتم افتتاح العرض اليوم الخميس على أن يستمر أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع فى تمام الساعة الثامنة مساء.



يوست سامح حسين

مسرحية "حلم جميل" مقتبسة عن فيلم تشارلى شابلن city lights، وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع، ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتُظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثرى.

"حلم جميل" من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، أحمد عبد الهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، من تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.