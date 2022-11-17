شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة جوني ديب تكشف عن سبب صمتها أثناء محاكمة والدها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافعت ليلي روز ديب عن اختيارها التزام الصمت أثناء محاكمة التشهير التي تورط فيها والدها النجم العالمي جوني ديب وزوجته السابقة أمبر هيرد، ففي مقابلة صريحة مع Elle ، أوضحت الممثلة الصاعدة سبب قرارها الابتعاد عن كل الدراما وعدم التعليق مباشرة على القضية التي أقيمت في مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا في وقت سابق من هذا العام.



ابنة جوني ديب

قالت عارضة الأزياء والممثلة ، التي من المقرر أن تلعب دور البطولة في مسلسل The Idol القادم على HBO ، "عندما يكون الأمر خاصًا جدًا وشخصيًا لدرجة أنه فجأة يصبح غير شخصي جدًا ... أشعر حقًا بأنني مؤهلة لتكون افكاري سرية ".

أثناء حديثها عن صمتها ، أكدت أنها تريد أن يتم الحكم عليها بناءً على مزاياها الخاصة وليس بناء علي شهرة والدها، قائلة " أعتقد أيضًا أنني لست هنا للإجابة عن أي شخص ، وأشعر أنه في الكثير من مسيرتي المهنية ، أراد الناس حقًا تعريفي من قبل الرجال في حياتي ، سواء كانوا أفراد عائلتي أو أصدقائي ، أيا كان "، وأضافت ، "وأنا مستعد حقًا لأن أكون محددًا للأشياء التي أضعها في مسيرتي."

وكان قد قرر النجم جوني ديب العودة لساحات المحاكم من جديد ومقاضاة آمبر هيرد من خلال قضية جديدة، وفقًا لما ذكره تقرير لموقع " deadline" أكد فيه أن النجم سيستأنف ضد فوز آمبر هيرد الأخير بقضية تجاهه أكدت فيه أنها شهر بها وبالتالى فازت بتعويض قدره مليوني دولار، وهو الأمر الذى اعتبره مكتب المحاماة الخاص به معيبًا.

وذكر في بيان أنه وبعد فوزه بقضية دعوي التشهير ضدها بات من المفترض إلغاء أي قضية سابقة رفعتها عليه، وبالتالي عدم حقها في الفوز بأية قضية سبق ورفعتها عليه قبل فوزه بقضيتهما الشهيرة الذى فاز بها، وهو ما يأكد أننا صرنا أمام فصل جديد من فصول الصراع بين الثنائى.

وأكد تقرير جديد أنه من المقرر ظهور النجم العالمي جوني ديب، ضيفًا فى عرض أزياء ريهانا الرابع Savage X Fenty المرتقب بشدة، حيث سيظهر الممثل البالغ من العمر 59 عامًا، كضيف مفاجئ في عرض Savage X Fenty Vol 4، والذى يعرض لأول مرة على Amazon Prime Video في 9 نوفمبر الجارى، وفقًا للتقارير.

وأخبرت مصادر الإنتاج موقع TMZ أن جوني لن ينطلق إلى المدرج، لكنه سيكون بطل العرض، وبحسب ما ورد قام جوني بالفعل بتصوير الجزء الخاص به في العرض، ويقال إنه وريهانا، 34 عامًا، متحمسان جدًا للتعاون.