رد فعل تايلور سويفت على ترشيحها لجوائز جرامى.. صرخت فرحا لعشر دقائق متواصلة

القاهرة - سامية سيد - عبرت تايلور سويفت، عن سعادتها البالغة لترشيحها، لأربع جوائز جرامى 2023، أمس الثلاثاء، ومنها جائزة أغنية العام وأفضل فيديو موسيقي، وأفضل أغنية ريفية.

وقالت سويفت عبر "ستورى" حسابها بانستجرام :"هناك العديد من الأسباب التي تجعلني أفقد عقلي اليوم".

وتابعت: "All Too Well 10 هي الأغنية الأكثر فخراً بها، هل حقيقى أنها رشحت لأغنية العام في جرامى، وهي جائزة لم أفز بها أبدًا، هذا يكرم تأليف الأغاني، إنه أمر بالغ الأهمية".

واستمرت: "أريد أن أتجول حول سحر وغموض الوقت والقدر واستعادة فني لكنني أعتقد بدلاً من ذلك أنني سأذهب للصراخ لمدة عشر دقائق متتالية".



تايلور سويفت

ومن جهة أخرى تصدرت بيونسيه نجوم الغناء والموسيقى المرشحين لجوائز جرامي لتدخل في مواجهة مع أديل وهاري ستايلز وآخرين من أجل الفوز بالجائزة الأولى لألبوم العام.