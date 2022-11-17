بعد عودتها لحسام حبيب .. حمادة هلال يوجه رسالة لشيرين .. والأخيرة تعلق

كتب امير فتحي في الخميس 17 نوفمبر 2022 02:47 مساءً - وجه الفنان حمادة هلال رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب في تصريحات صحفية له أعرب من خلالها عن أمنياته لها بالسعادة مع زوجها الفنان حسام حبيب بعد عودتهما إلى بعضهما البعض .

ومن جانبها ردت شيرين على رسالة حمادة هلال في منشور لها عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري قائلة: “شكرا يا ابن الأصول، يا أخ يا غالي، وسلام ليك مني أنا وحسام” .

وأعاد حمادة هلال نشر تعليق شيرين في استوري على حسابه بموقع “انستجرام” وكتب داعيا لها: “حبيبتي ربنا يحفظك انتي وحسام ويكفيكم شر كل حاسد ظالم” .

يذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد فاجئت جمهورها مؤخرا بعودتها للفنان حسام حبيب بعد انفصالهما لفترة، وأعلنت ذلك الخبر من خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” الحكاية” المذاع على شاشة mbc مصر .