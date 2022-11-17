“النساء هي اللي بتتشبه بالرجال يا جهلة” .. نجلاء بدر تدافع عن عمرو دياب بعد ظهوره بحلق

كتب امير فتحي في الخميس 17 نوفمبر 2022 02:47 مساءً - ردت الفنانة نجلاء بدر على الانتقادات التي تعرض لها الفنان عمرو دياب بسبب ظهوره الأخير في حفل زفاف في تركيا مرتديا “حلق”، مشيرة إلى أنه بالعودة إلى التاريخ فالرجال هم أول من ارتدوا الأقراط .
قالت نجلاء بدر في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “ما هو لو بنقرأ، ومحدش هيقول عليك جاهل، أول من أرتدى الأقراط أو الحلق في التاريخ كله هم الرجال وليس النساء” .
تابعت: “وهو ما تم العثور عليه في برسيبوليس في بلاد فارس القديمة 515 قبل الميلاد للتمييز بين العبيد والأسياد، وأيضا البحارة كانت بتلبس أقراط دلالة على أن هذا البحار قد طاف العالم أو عبر خط الاستواء، مفيش بحارة نساء” .
وأضافت “بدر”: “يعني النساء هي اللي بتتشبه بالرجال يا جهلة .. اتصدمتوا صح، يعني انتوا تاخدوا منهم الفكرة وتشتموهم لو لبسوا حلق، الستات دي عليها حاجات غريبة يا أخي .. وبعدين لو لبسوا حلق ده مضايق ودنك أنتِ ولا هو في إيه” .
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