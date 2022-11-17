شقيقه فنان مصري شهير.. من هو حامد جوهر الذي أحتفل جوجل بذكرى ميلاده الـ115؟

كتب امير فتحي في الخميس 17 نوفمبر 2022 02:47 مساءً - احتفل محرك البحث جوجل بالذكرى 115 لميلاد الدكتور حامد جوهر، رائد علوم البحار المصري الراحل، حيث وُلد 15 نوفمبر 1907.

وقام محرك البحث جوجل أول أمس بتغيير واجهته بصورة تعبيرية لذكرى ميلاد عالم البحار المصري حامد جوهر.

من هو حامد جوهر؟

وهو أول رئيس لجمعية علم الحيوان بجمهورية مصر العربية عند إنشائها سنة 1958، ومقدم برنامج (عالم البحار) الشهير على التليفزيون المصري، وشقيق الفنان الراحل علي جوهر والذي كان يشبهه كثيرًا في الشكل.

جوجل تحتفل بذكرى ميلاد عالم البحار المصري حامد جوهر

تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية، وتعليمه الثانوي في المدرسة الثانوية الملكية “الخديوي إسماعيل فيما بعد”، وحصل منها على شهادة البكالوريا سنة 1925. التحق جوهر أول الأمر بكلية الطب، ورغم نجاحه بتفوق في السنة الإعدادية، آثر أن يتحول إلى كلية العلوم، ومنها حصل على بكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف الأولى، فعين معيدا بقسم علوم الحيوان. وفي عام 1931، بعد عامين من تخرجه، تقدم بأول رسالة تقدّم إليها لنيل درجة الماجستير، وكان موضوعها “التشريح الدقيق وهستولوجيا الغدد الصماء في الأرنب”.

حامد جوهر عالم بحار مصري

انتقل جوهر بعد ذلك للعمل بمحطة الأحياء البحرية بالغردقة، وتابع البحث العلمي في كائنات البحر الأحمر، حتى حصل على درجة الدكتوراه في العلوم في هذا الفرع من المعرفة، ولعله،كما يقول الدكتور عبد الحليم منتصر، أول من حصل عليها في مصر.

حامد جوهر عالم بحار مصري

وبدأ حامد جوهر قبل 6 عقود أول دراسة بحثية موسعة لدراسات البحار في مصر والعالم العربي، وتولى حامد جوهر إدارة محطة الأحياء البحرية في مدينة الغردقة منذ إنشائها ولمدة أربعين عاماً، أنشأ متحفاً بحرياً يضم مجموعات من حيوانات البحر الأحمر ونباتاته، كما أنشأ مكتبة تضم أغلب المراجع الأساسية لدراسة البحر الأحمر.

حامد جوهر ورحلة علمية مع الرئيس جمال عبدالناصر

كيف بدأ العمل في برنامج عالم البحار؟

رغم النجاحات الأكاديمية الجلية والتقديرات الدولية إلا أنه أتخذ قراره بالعمل في التليفزيون وإطلاق برنامج للتوعوية بما يدرس ويؤمن به فيما يتعلق بعالم البحار، وكان البرنامج يذاع أسبوعيًا، كل يوم الجمعة وحصل على اسم عالم البحار، وقد استمر عرضه لمدة 18 عاماً، حيث كان يعرض أفلاماً عن مختلف الكائنات البحرية ويقوم هو بالتعليق شارحاً الصورة ومعرفاً بالفصائل المختلفة وعاداتها وصفاتها.كان للدكتور حامد جوهر، صوت مميز ارتبط بأذهان المشاهدين على مدار تلك الأعوام.

اجتمع مع شقيقه في مهنة التقديم التليفزيوني

يعد الممثل والمذيع على جوهر هو شقيق عالم البحار، الذي ولد 1924 ورحل عن عالمنا في عام 1998 أي بعد سنوات قليلة من وفاة شقيقه، آخر أعماله كان فيلم «المعلمة والأستاذ» الذي عرض عام 1995، ولد في لندن لأب مصري وأم بريطانية وعمل مذيعًا في نشرة اﻷخبار باللغة اﻹنجليزية في القناة الثانية.

ومن بين أعماله السينمائية التي شارك بها: العتبة جزاز، الشجعان الثلاثة، إمبراطورية ميم، خلي بالك من زوزو، عودة أخطر رجل في العالم، إسكندرية ليه، بالإضافة إلى مشاركته في عدد كبير من الأفلام مع الفنان فؤاد المهندس.

الخليج 365

الخليج 365