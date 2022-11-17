شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجة فيلم السباحتان: رغبت فى توصيل فكرة مواجهة الشباب السورى للحروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت المخرجة سالي الحسيني مخرجة فيلم "السباحتان" عن كواليس الفيلم خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 قائلة إن العمل عليه استغرق 4 سنوات كاملة بالإضافة إلى عام آخر توقف العمل به بسبب كوفيد 19.

وتابعت خلال ندوتها المقامة حاليا بدار الأوبرا المصرية أنها عندما رأت النص الأول للفيلم وجدت أن هناك بعض التفاصيل بعيدة عن العالم العربي أو المجتمعات العربية، لذلك ساعدت في تعديل النص وتوجيه بشكل حقيقي وصحيح، مشيرة أن هدفها الأساسي أن توصل للعالم بأكمله أن العالم العربي ملون وليس بنفس الشكل الذي تصوره الأعمال الأجنبية الأخرى، فضلا عن إيصاله بشكل واقعي وحقيقي وكذلك فكرة الحرب في سوريا وكيفية مواجهة الشباب لتلك الحرب وكيفية عيش حياتهم بالرغم منها.

فيلم "السباحتان" لـ سالي الحسيني، وإنتاج المملكة المتحدة لعام 2022، وتدور أحداثه حول انطلاق أختين شابتين في رحلة خطرة من سوريا التي مزقتها الحرب إلى أولمبياد ريو دي جانيرو، حيث تستغلان مهاراتهما في السباحة.



فعاليات مهرجان القاهرة

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين وتم تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة منهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

كما تم تكريم النجمة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، وكذلك المخرجة كاملة أبو ذكرى التي تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم، كما شهد الحفل تقديرا خاصا من المهرجان للفنان الراحل سمير صبرى تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، وعرض فيلم قصير عنه.