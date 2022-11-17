شكرا لقرائتكم خبر عن نظرات عاطفية بين برادلى كوبر وإيرينا شايك.. هل شائعة عودتهما حقيقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات الكاميرات، صور لبرادلي كوبر وإيرينا شايك وهما يتبادلان النظرات العاطفية أثناء تواجدهما في مدينة نيويورك هذا الأسبوع.

يعيش برادلى وإيرينا، اللذان لديهما ابنة تبلغ من العمر خمس سنوات تدعى ليا دي سين، في خضم دوامة من الشائعات عن عودتهما معًا بعد الانفصال في عام 2019، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وخلال آخر نزهة لهما، شوهدا وهم ينظران بحرارة لبعضهما البعض بينما كانوا يستمتعون بنزهة على رصيف نيويورك.



برادلى كوبر وإيرينا شايك



برادلى وإيرينا



برادلى

إيرينا، 36 عامًا، عارضة أزياء روسية ولدت في بلدة سوفيتية صناعية على منحدرات جبال الأورال، ظهرت في إطلالة أنيقة بغطاء أسود فوق سترة مخططة أنيقة وخريفية.

احتفظ برادلي وإيرينا بمعادلة الأبوة والأمومة المشتركة المشهورة منذ انفصالهما في عام 2019 بعد علاقة استمرت أربع سنوات، وانتشرت شائعات عودتهما لبعضهما البعض في وقت مبكر من الأسبوع الماضي.

وواصل الثنائى إيرينا شايك وبرادلى كوبر تأجيج شائعات عودتهما لعلاقتهما الرومانسية من جديد، وذلك أثناء خروجهما مع ابنتهما "ليا" قبل عيد الهالوين فى مدينة نيويورك.

بدا الممثل البالغ من العمر 47 عامًا وعارضة الأزياء 36 عامًا، مرتاحين أثناء سيرهما مع ليا، البالغة من العمر خمس سنوات، والتى كانت ترتدى زيا مناسبا لعيد الهالوين.

كما بدت إيرينا مميزة فى معطف يتميز بفتحة عنق متدلية، وكانت أثارت عارضة الأزياء إيرينا شايك غموضًا كبيرًا وتكهنات أكبر حول عودتها إلى طليقها السابق برادلى كوبر ووالد ابنتها، خلال الآونة الماضية خاصة بعدما نشرت عدة صور لها بصحبة كوبر، بدا خلالها الثنائى سعداء للغاية من رحلتهما إلى جزر البهاما، وما زاد من حجم التكهنات تعليق إيرينا على الصور حينما اكتفت برمز قلب عليها.

المواقع الأجنبية بدورها ورغم أنها فى أكثر من مرة منذ انفصالهما تؤكد مدى التفاهم بين الثنائى، وأن علاقتهما لا تزيد عن كونهما أصدقاء، إلا أن الصور الأخيرة أثارت تكهنات أكبر حول علاقة الثنائي التي يبدو أنها تخطت مجرد الصداقة بسبب تعليقها على الصور بالإضافة إلى مظهرهما بالصور بعدما ارتدت ايرينا البكيني خلالها.