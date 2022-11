شكرا لقرائتكم خبر عن كارول جى عن تصوير أغنيتها "القاهرة" فى مصر: حلم راودنى وحققته.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حازت أغنية المغنية الكولومبية كارول جي الجديدة "القاهرة" على إعجاب الملايين حول العالم، حيث ركزت المغنية الكولومبية على تصوير أهم وأعرق الأماكن في القاهرة بـ الكليب الجديد، الذى طرحته من خلال قناتها الرسيمة من على موقع الفيديوهات يوتيوب، منذ يوم 13 نوفمبر الماضى.

وحققت أغنية "القاهرة" مشاهدات تخطت الـ 10 مليون مشاهدة، وأكثر من638 ألف إعجاب، تم تصوير الأغنية بـ أماكن سياحية مصرية مثل الأهرامات، والقلعة، وجامع السلطان حسن.

كما نشرت المغنية الكولومبية كارول جي مجموعة من الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام، وعلقت على الصور قائلة:" بعيدًا عن وجودى بمكان من أفضل 5 أماكن في العالم التي حلمت بزيارتها، كان لدي حلم أكثر طموحًا قليلاً في هذا البلد، وهو أن أقوم بتصوير فيديو كليب بـ أبو الهول والأهرامات، وهذا واحد من أهم أهدافى في قلبي، وحانت تلك اللحظة المهيبة عندما وصلت بنفسي إلى هذا المكان ورأيت أنه بعد صعوبة تحقيقه، كان هذا الحلم حقيقة".

وتابعت كارول معلقة على الصور "أحتفظ بما شعرت كأحد أفضل المشاعر في حياتي، تحقيق الأحلام، وإخبار العالم عن مصر أمر لا يقدر بثمن! شكرًا على دعم كل فكرة وكل هدف، لإيمانك بي وعدم الشك في الأشياء الرائعة التي يمكننا تحقيقها معًا".

وأنهت منشورها من خلال حسابها الرسمي على إنسترجان معلقة:"أشعر بفخر شخصي كبير في هذا الفيديو كليب، لك يا القاهرة كل الحب".



كارول جي



كارول جي



كارول جي



كارول جي



كارول جي



كارول جي



كارول جي



كارول جي

وهذه كلمات الأغنية:

No sé si es el alcohol

Lo que me tiene confesando

Esto que estoy sintiendo desde hace rato

Se que el amor no estaba en el contrato

Pero te pasa igual yo te lo noto también

Jure que no me iba coger de ningún culito

y aquí me tiene hablándote bonito

Mis amigas me dicen que eres medio perrito

lo de bandido fresco yo te lo quito

Dije que solo sexo una vez no repito

y ahora quedarme en su cama es mi plan favorito

no estoy enamora pero falta poquito

Me tiene diciéndole amor

Tratándolo tierno

No me gustaba dormir con nadie ahora si no es con él a mi lao no me duermo

Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo

Aquí estoy siempre para lo que necesita y cuidándolo cuando está enfermo

No sé que me a pasao

El encule me ha ganao

Por ti no tengo ganao

A todos los he alejao

En visto los he dejao

No quiero saber de ninguno mas

Me siento bien con lo que tú me das

Te quedas o te vas

Ya tu veras pero