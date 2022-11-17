شكرا لقرائتكم خبر عن شمس الكويتية تخوض تجربة التمثيل لأول مرة فى "سر السلطان" مع خالد يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الفنانة شمس الكويتية تجربة التمثيل في الدراما المصرية للمرة الأولى خلال مسلسل "سر السلطان" للمخرج خالد يوسف والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث حضرت شمس إلى القاهرة قبل يومين وبدأت بالفعل تصوير مشاهدها في العمل، وأعلنت شمس الخبر عبر حسابها بموقع انستجرام حيث كتبت:"أول تجربة تمثيل درامية لي مع المخرج الكبير خالد يوسف، ايش تتوقعون الشخصيه وبأي لهجه؟

مسلسل "سر السلطان" يسجل التجربة الأولى لشمس الكويتيه في التمثيل بوجه عام، بعدما مشاركتها كضيفة شرف في المسلسل السعودى الكوميدي "عوض أبا عن جد" بطولة أسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، وبشير غنيم، ومحسن الشمري، وطارق الحربي وغيرهم، وتلقت على مدار السنوات الماضية أكثر من عرض للمشاركة في أعمال فنية إلا أن الأمور لم تتم في النهاية.



شمس الكويتية تعلن عن مشاركتها فى سر السطان

مسلسل "سر السلطان" إنتاج شركة سينرجى، وهو مستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، الذى يعد من أضخم الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل، يضم العمل أكثر من 50 ممثل وممثلة أبرزهم أحمد فهمى، أحمد السعدنى، ريم مصطفى، حنان مطاوع، حسين فهمى، هالة صدقى، بيومى فؤاد، أحمد وفيق، منة فضالى، خالد أنور، اسلام حافظ، وعددد كبير من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم.

يذكر أن شمس الكويتية طرحت آخر أعمالها الغنائية كليب "تانى" إخراج جميل جميل المغازى كلمات و الحان فراس الشذر، وتوزيع موسيقي سرمد عز الدين، ماسترينج طيف عادل، كما انتهت مؤخراَ من تسجيل ثلاث أغنيات ضمن ألبومها الجديد، الأولى "الراجل الشرقى"، من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، والثانية بعنوان "أفصل"، والثالثة تحمل اسم "اسكت" من كلمات محمد فتحى، وألحان وتوزيع محمد عبد العظيم.



شمس الكوينية