شقيقة زينة تخطف الأنظار بجمالها في عيد ميلادها.. والجمهور: أجمل من أختها بكثير! – صور

كتب امير فتحي في الخميس 17 نوفمبر 2022 12:50 مساءً - احتفلت الفنانة زينة والفنان محمد رمضان بعيد ميلاد شقيقة الأولى الاستايلست ياسمين رضا، وذلك في لوكيشن تصوير مسلسل العمدة.

أحضر رمضان وزينة تورته مميزة في مكان التصوير، وتم الاحتفال بعيد ميلاد شقيقة زينة وسط حضور صناع العمل بما فيهم المخرج محمد سامي.

تتولى ياسمين اختيار ملابس زينة خلال الأحداث خاصة وأن ملابس الشخصية التي تجسدها زينة مختلفة عن باقى الشخصيات التي تحمل الطابع الشعبي.

وتفاعلت الجماهير مع ياسمين ومدى جمالها حيث علق أحدهم: أجمل من أختها، كنتي مختفية عننا فين، لازم تمثلي انتي كمان

زينة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

ياسمين ستايليست شهيرة، ظهرت في الفيديو وهي تقوم بتنسيق ملابس الشخصية التي يؤديها رمضان في المسلسل، ليسألها الأخير: “النهاردة عيد ميلادك؟”، لتجيب بالإيجاب، ويفاجئها بحملها على ذراعيه.

أبرز المعلومات عن ياسمين رضا:

– اتهمت ياسمين رضا عام 2010 بشرب المخدرات والتجارة بها، لتذكر في التحقيقات أن “الكوكايين” عبارة عن هدايا لـ150 فنان وشخصية عامة، دون تقاضي مقابل مالي، راغبة في إسقاط تهمة التجارة بالمخدرات عنها.

– أثَبت التحقيقات براءة ياسمين، واكتشافهم دس “الكوكاين” في حوزتها، ما جعل محكمة جنايات جنوب القاهرة تقضى في أغسطس 2010 ببراءة ياسمين رضا إسماعيل من تهمة حيازة والإتجار فى مخدر الكوكايين.

– اتهمت ياسمين وشقيقتها الفنانة زينة بالاعتداء على أسرة أمريكية في دبي، إلا أن الفنانة نفت ذلك الأمر، معلنة تحرير محضر ضد الأسرة الأمريكية، لتصدر المحكمة في مايو الماضي، حكماً قضى بدفع أطراف الدعوى غرامة قدرها 10 آلاف درهم بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”.

– تظهر ياسمين كثيرا مع شقيقتها زينة في العديد من الحفلات، كما تسافرا سويا إلى مختلف دول العالم، وتفضل زينة مشاركة صورهما سويا عبر حسابها على “إنستجرام”.

– يتابع ياسمين رضا ما يتجاوز الـ222 ألف شخص، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

زينة في مسلسل العمدة رمضان 2023 :

وتستعد الفنانة زينة لإنطلاق أحدث أعمالها الفنية مسلسل “العمدة” والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2023 القادم.

مسلسل “العمدة” تأليف وإخراج محمد سامى، ويقوم بدور البطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من النجوم والفنانين.

زينة وآخر أعمالها:

ويعرض لزينة مؤخرًا مسلسل «الليلة واللي فيها» المكون من 6 حلقات، الذي يُشارِك في بطولته مغني الراب «أبيوسف»، ومحمد شاهين، وسماح أنور، ورشدي الشامي، ومن تأليف محمد رجاء، من إخراج هاني خليفة. فيما تم الترويج للمسلسل أيضاً عبر منصة شاهد على «إنستجرام» بجملة: «ما بين الماضي كل الأسرار، يا ترى إيه سر ماضي أبطال مسلسل «الليلة واللي فيها»، الذي بدأ عرضه يوم الخميس الماضي.

فيما تدور أحداث مسلسل «الليلة واللي فيها» حول تعرض زينة لموقف حرج بسبب أبو يوسف الذي كان يوجد معها في غياب زوجها ويسألها هل خانته من قبل، وفقاً للبرومو التشويقي.

يُذكر أنّ زينة غابت هذا العام عن منافسات دراما رمضان 2022، حيث كان آخر أعمالها مسلسل «كله بالحب» الذي شاركها بطولته أحمد السعدني، وهالة فاخر، وريم البارودي، وصابرين، ومصطفى درويش، وسامر المصري، ومحسن منصور، ومن إخراج عصام عبد الحميد، وتأليف ورشة عمل أحمد الشخيبي.

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