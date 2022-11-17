شكرا لقرائتكم خبر عن موقف يوفينتوس النهائي من التعاقد مع مويس كين بعد تألقه الأخير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية موقف يوفينتوس النهائي من شراء المهاجم الإيطالي مويس كين مهاجم الفريق، والمعار من نادي إيفرتون الإنجليزي، حيث يحاول مسئولى اليوفي لشراء عقد اللاعب بشكل نهائي فى نهاية الموسم الجاري، خاصة أن عقد إعارة اللاعب ساري حتى الصيف المقبل فقط.

ويقدم اللاعب مردودًا رائعًا مع يوفينتوس فى مبارياته الأخيرة، حيث تمكن من تسجيل 3 أهداف فى آخر مباراتين بالدوري الإيطالي مع الفريق، الشئ الذي يعكس تألق اللاعب فى الأسابيع الأخيرة، والذي كان له دورًا كبيرًا فى دخول الفريق للمربع الذهبي، والفوز فى مباراة لاتسيو بالجولة الاخيرة بعد تسجيله هدفين.



موقف إيفرتون من بيع اللاعب

ولم يحسم نادي إيفرتون قراره النهائي من بيع اللاعب، حيث يخطط الفريق الإنجليزي للإستمرار حتى نهاية الموسم الجاري، على أمل الحصول على عروض مالية أكبر حال تألق اللاعب، لا سيما أنه من المتوقع أن يحصل اللاعب على عدد كبير من العروض الضخمة حال عدم مقدرة مسئولى يوفينتوس فى إنهاء التعاقد مع اللاعب.



موقف كين من الإستمرار مع اليوفي

ومن جانبه يرحب اللاعب بالبقاء داخل صفوف يوفينتوس فى الفترة المقبلة، يأتي ذلك فى ظل المنافسة الكبيرة التى يحظي بها اللاعب فى الكاليتشو، على عكس المنافسة الضعيفة مع فريق إيفرتون، والذي يعيش حالة من عدم إستقرار النتائج فى الموسم الحالى بالدوري الإنجليزي.