شكرا لقرائتكم خبر عن "شهر زاد" لوليد عوني يختتم عروضه اليوم بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج وليد عوني آخر عروض مسرحية " شهرزاد " اليوم بمسرح سيد درويش بالإسكندرية، وقدم المسرحية لمدة أربع ليال، ليلتان بدار الأوبرا المصرية، وأخري بسيد درويش بالإسكندرية، وذلك بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج .

يذكر أن العرض من إنتاج فرقة الرقص الحديث التابعة لدار الأوبرا المصرية ، والعرض من بطولة شيرلي أحمد في دور شهرزاد و نادر جمال في دور شهريار.

فرقة الرقص الحديث أسسها المخرج وليد عونى عام 1990 وقام بتصميم وأخرج العديد من الأعمال التي تناولت القضايا الهامة والأفكار الهادفة بالإضافة إلى عدة أعمال تناولت جوانب مضيئة من حياة وآراء مجموعة من الشخصيات المصرية الرائدة منها نجيب محفوظ، تحية حليم، شادی عبد السلام، محمود مختار، محمود سعيد، عبد الهادي الجزار وغيرهم، وشاركت الفرقة في الكثير من المهرجانات الدولية و الأوبرات العالمية وسافرت إلى معظم الدول الأوروبية وأمريكا والصين وكوريا وبعض الدول العربية.