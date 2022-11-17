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دانيال كريج يواجه مشاكل قانونية مع جيرانه بسبب شجرة

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القاهرة - سامية سيد - يواجه النجم العالمي  دانيال كريج مشاكل مع جيرانه بسبب شجرة، حيث كشف تقرير في دايلي ميل أن نجم جيمس بوند دانيال كريج وزوجته راشيل وايز يواجهان نزاعا جديدا مع جيرانه في المنطقة وسط خطط لقطع الأشجار المزعجة في منزلهم الريفي في شمال لندن الذي تبلغ تكلفته 6 ملايين جنيه إسترليني، حيث تقدم جيران دانيال كريج بطلب إلى مجلس المدينة لتنظيم المساحة الخضراء، وقطع شجرة قديمة، لكنهم يحتاجون إلى موافقة، لأن الأشجار محمية بموجب قانون الحفاظ على الأشجار.

The James Bond star and his Oscar-winning wife, Rachel Weisz, could be facing a new battle with nearby residents amid plans to cut back troublesome trees at their £6 million North London townhouse

ويأتي نزاع دانيال كريج مع جيرانه على خطط قطع الأشجار بعد 5 سنوات من فوزهما بمعركة قانونية للاحتفاظ بشجرة بطول 65 قدمًا في حديقتهما بعد أن اشتكى السكان المحليون من أن جذورها تضر بمنازلهم.

Five years ago, the couple won a battle to keep a 65ft London plane in their garden after locals complained that its roots were damaging their home

Now the actors ave applied to the council to carry out further tree works, lopping it back by 13ft. They need consent because the trees are protected by a Tree Preservation Order in a designated conservation area

وقال وكيل التخطيط في مجلس المدينة إن هذه الشجرة التي تم تقليمها سابقًا، والمعلقة على العديد من الحدائق، بحاجة إلى إجراءات لإبطاء نمو الجذر وتحسين الإضاءة، ومن المتوقع أن يتخذ المسؤولون قرارًا بشأنها في وقت لاحق من هذا الشهر، في ذات الوقت، قال بعض الجيران إن الأشجار تضفي مظهرًا جماليًا، وأن إزالتها ستكون مثل فقدان أحد الأطراف.

 

وكان قد تم تكريم النجم العالمي دانيال كريج بنفس التكريم الذي حظيت به شخصيته الأيقونية في دور العميل السري جيمس بوند، وذلك بعد حصوله على وسام ملكي من المملكة البريطانية، تقديرًا لمساهمته البارزة في السينما والمسرح، وبخلاف التكريمات الملكية، حصل دانيال كريج أيضًا على تكريمات رسمية أخرى.

Daniel Craig is made a Companion of the Order of St Michael and St George by the Princess Royal during an investiture ceremony at Windsor Castle

وحسب ما نشر موقع people، حصل دانيال كريج على وسام سانت مايكل وسانت جورج تكريمًا لخدماته في السينما والمسرح، وهو نفس الوسام الذي حصلت عليه شخصية جيمس بوند، وتسلم النجم البريطاني تكريمه من الأميرة آن ، في حفل أُقيم في قلعة وندسور.

ونشر حساب العائلة الملكية البريطانية بانستجرام لحظة تسليم دانيال كريج الوسام الملكي، حيث ظهر في الصورة مرتديًا القلادة التي سلمتها له الأميرة آن.

وكان قد كشف صناع أفلام جيمس بوند عن شرط مهم حول اختيار العميل السرى القادم، خاصةً مع استمرار البحث وترقب الجمهور لإعلان اسم الممثل الذى سيؤدى دور عميل المخابرات الشهير خلفًا للنجم دانيا كريج، حيث لم يتم الكشف عن أى معلومات حول من سيكون جيمس بوند الجديد حتى الآن، لكن كشف أحد المنتجين مؤخرًا عن شرط مهم حول العميل السرى القادم.

تحدث مايكل ويلسون، أحد منتجى أفلام جيمس بوند، خلال مؤتمر فى معهد الفيلم البريطانى بلندن احتفالًا بمرور 60 عامًا على سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، وكشف عن شرط مهم حول اختيار العميل السرى الجديد، بعد انسحاب النجم العالمى دانيال كريج، الذى أنهى رحلته العام الماضى فى دور جيمس بوند مع فيلم "No Time To Die"، مشيرا إلى أن العميل الجديد لن يكون فى مرحلة الشباب.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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