شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كريج يواجه مشاكل قانونية مع جيرانه بسبب شجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النجم العالمي دانيال كريج مشاكل مع جيرانه بسبب شجرة، حيث كشف تقرير في دايلي ميل أن نجم جيمس بوند دانيال كريج وزوجته راشيل وايز يواجهان نزاعا جديدا مع جيرانه في المنطقة وسط خطط لقطع الأشجار المزعجة في منزلهم الريفي في شمال لندن الذي تبلغ تكلفته 6 ملايين جنيه إسترليني، حيث تقدم جيران دانيال كريج بطلب إلى مجلس المدينة لتنظيم المساحة الخضراء، وقطع شجرة قديمة، لكنهم يحتاجون إلى موافقة، لأن الأشجار محمية بموجب قانون الحفاظ على الأشجار.

ويأتي نزاع دانيال كريج مع جيرانه على خطط قطع الأشجار بعد 5 سنوات من فوزهما بمعركة قانونية للاحتفاظ بشجرة بطول 65 قدمًا في حديقتهما بعد أن اشتكى السكان المحليون من أن جذورها تضر بمنازلهم.

وقال وكيل التخطيط في مجلس المدينة إن هذه الشجرة التي تم تقليمها سابقًا، والمعلقة على العديد من الحدائق، بحاجة إلى إجراءات لإبطاء نمو الجذر وتحسين الإضاءة، ومن المتوقع أن يتخذ المسؤولون قرارًا بشأنها في وقت لاحق من هذا الشهر، في ذات الوقت، قال بعض الجيران إن الأشجار تضفي مظهرًا جماليًا، وأن إزالتها ستكون مثل فقدان أحد الأطراف.

وكان قد تم تكريم النجم العالمي دانيال كريج بنفس التكريم الذي حظيت به شخصيته الأيقونية في دور العميل السري جيمس بوند، وذلك بعد حصوله على وسام ملكي من المملكة البريطانية، تقديرًا لمساهمته البارزة في السينما والمسرح، وبخلاف التكريمات الملكية، حصل دانيال كريج أيضًا على تكريمات رسمية أخرى.

وحسب ما نشر موقع people، حصل دانيال كريج على وسام سانت مايكل وسانت جورج تكريمًا لخدماته في السينما والمسرح، وهو نفس الوسام الذي حصلت عليه شخصية جيمس بوند، وتسلم النجم البريطاني تكريمه من الأميرة آن ، في حفل أُقيم في قلعة وندسور.

ونشر حساب العائلة الملكية البريطانية بانستجرام لحظة تسليم دانيال كريج الوسام الملكي، حيث ظهر في الصورة مرتديًا القلادة التي سلمتها له الأميرة آن.

وكان قد كشف صناع أفلام جيمس بوند عن شرط مهم حول اختيار العميل السرى القادم، خاصةً مع استمرار البحث وترقب الجمهور لإعلان اسم الممثل الذى سيؤدى دور عميل المخابرات الشهير خلفًا للنجم دانيا كريج، حيث لم يتم الكشف عن أى معلومات حول من سيكون جيمس بوند الجديد حتى الآن، لكن كشف أحد المنتجين مؤخرًا عن شرط مهم حول العميل السرى القادم.

تحدث مايكل ويلسون، أحد منتجى أفلام جيمس بوند، خلال مؤتمر فى معهد الفيلم البريطانى بلندن احتفالًا بمرور 60 عامًا على سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، وكشف عن شرط مهم حول اختيار العميل السرى الجديد، بعد انسحاب النجم العالمى دانيال كريج، الذى أنهى رحلته العام الماضى فى دور جيمس بوند مع فيلم "No Time To Die"، مشيرا إلى أن العميل الجديد لن يكون فى مرحلة الشباب.