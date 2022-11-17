شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يكشف الصور الأولى من كواليس مسلسله الجديد "حكايات الماميز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم خالد سليم عن الصور الأولى من مسلسله الجديد "حكايات الماميز" المكون من 15 حلقة والذى انطلق تصويره هذا الأسبوع للعرض خلال الفترة المقبلة على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ونشر سليم الصور على حسابه بموقع فيس بوك معلقاً:"بدأت تصوير مسلسل رائع من جميع النواحي.. كتابة وكاست وإخراج وإنتاج ..ربنا يكرمنا و يوفقنا علشان العمل دا بجد جميل اوي و قصته تجنن".

مسلسل "حكايات الماميز" معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغنى، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز وعدد من الأطفال وتدور أحداث العمل في اطار اجتماعى لايت.

ويسجل مسلسل "حكايات الماميز" التعاون الثانى بين خالد سليم ودينا فؤاد في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "جمال الحريم" الذى تم عرضه عام 2020، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين.

وفى سياق متصل، يواصل خالد سليم تصوير أحداث مسلسل "عودة البارون" المكون من 15 حلقة أيضاً، ويقدم خالد بطولته إلى جانب حسين فهمى ميس حمدان، إيهاب فهمي نهال عنبر، ريهام سعيد، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم، ومن الأردن ساري أسعد، وربيع زيتون، آلان الزغبي، والسورية كاترين على، وظهور خاص للفنانة اللبنانية رزان المغربي، والأردني عبد الرحمن خضر.



خالد سليم من مسلسل حكايات المامميز



خالد سليم والمخرج احمد صالح



خالد سليم ودينا فؤاد



اسرة مسلسل حكايات المامميز



خالد سليم مع المخرج احمد صالح