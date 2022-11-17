شكرا لقرائتكم خبر عن دم الشهيد مبروك هيعيش يقوينا.. تتر "الاختيار 2"يخلّد ذكرى الشهيد محمد مبروك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم 17 نوفمبر الذكرى الثامنة لاستشهاد المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى، برصاص الغدر، حيث كان البطل الشهيد على رأس قائمة الاغتيالات لدى الجماعة الإرهابية منذ سقوط حكم المرشد عام 2013

وجسد الفنان إياد نصار شخصية الشهيد محمد مبروك ضمن أحداث الجزء الثانى من مسلسل الاختيار الذى تناول في بعض الحلقات قصة استشهاده، وفى تتر المسلسل الذى غناه الفنان أحمد سعد، جاءت بعض كلمات الأغنية:" دم الشهيد مبروك هيعيش يقوينا".

وتقول كلمات أغنية تتر مسلسل الاختيار 2: "

خطوتنا ع الأرض دبت دكت حصون الشر

وإن عادت نعود قلوبنا ع العزم شبت

بين الحديد والنار بنتولد ونموت

دم الشهيد مبروك هيعيش يقوينا

عارفين هدفنا طالعين بمصر من العوز عايزينها جنة

آخر كلامنا مقطوعة إيد كل اللي هيعطل عملنا

حراس أمانها كل الجحور في الأرض دي عارفين مكانها

سايبين علامة نضرب ادينا في التراب فتقوم قيامة

غريب ماتعرفناش إياك تعادي كبير

بيوتنا مادخلهاش غير كل قاصد خير

غموا عينيك وساقوك لحد بير النار ما بين إدينا رموك تواجه الإعصار

خطوتنا على الأرض دبت دكت حصون الشر

وإن عادت نعود قلوبنا على العزم شبت

بين الحديد والنار بنتولد ونموت

دم الشهيد مبروك هيعيش يقوينا

وكشف النجم إياد نصار، خلال لقاء تليفزيوني، عن رسالة هاتفية جاءته بعد تجسيده دور الشهيد محمد مبروك، خلال أحداث مسلسل "الاختيار 2"، ونصها "أنه فقد عددا كبيرا من المعجبين بسبب الدور"، ما يدل على الوهم الكبير الذي يعيشه صاحب الرسالة.

وقال إياد نصار إن مسلسل الاختيار 2، أظهر الكثير من الحقائق حول رجال أمن الدولة، وكيف يعيشون في ظل مغامرات ومشكلاتهم اليومية للقضاء على الأفكار التخريبية، لافتًا إلى أن "الاختيار 2"، أربك كل من كان ضد الوطن وأبناء الشرطة.

مسلسل "الاختيار 2"، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف هاني سرحان، جاء الجزء الأول منه بعنوان "ملحمة البرث"، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي، ودارت أحداث الجزء الثاني حول بطولات رجال الشرطة المصرية، بعنوان "رجال الظل"، عن أحداث مصر من عام 2013 إلى 2019.

الشهيد المقدم محمد مبروك ولد عام 1974 بالقاهرة، ثم تخرج في كلية الشرطة عام 1995، ثم التحق بجهاز أمن الدولة عام 1997 حتى مايو من عام 2011 ثم نقل إلى جهاز الأمن الوطنى بمديرية أمن الجيزة.