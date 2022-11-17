شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يطرح أغنيته الجديدة "هنروح المولد 2" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب الشعبى سعد الصغير أنه سوف يطرح أغنيته الجديدة " هنروح المولد 2" اليوم الخميس في السادسة مساء على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية ، وكان سعد قد انتهى من تسجيلها منذ عدة أيام بعد أن انتهى من تصوير مشاهده في فيلم " حمص وخلاوة "

يذكر أن سعد الصغير أعرب "لليوم السابع" عن سعادته بالإنضمام لهذا الفيلم لافتا انه يشعر أنه أول مرة يمثل بجد في هذا الفيلم وذلك بشهادة كل أبطال الفيلم

وأضاف الصغير أن المنتج أحمد السبكى الذى أول مرة يعترف به كممثل فعلا في هذا الفيلم، يجسد الصغير في الفيلم دور صديق المطرب محمود الليثى الذى يظهران بالفيلم معظم المشاهد وهما سويا ، وشارك في بطولته كل من الفنانة أمينة وحجاج عبدالعظيم إنتاج السبكى وتأليف سيد السبكى.