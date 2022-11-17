بملامح فتاة عشرينية: ريهام عبدالغفور تُثير حيرة الجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهدوا كيف أصبح شكلها الآن!

كتب امير فتحي في الخميس 17 نوفمبر 2022 11:47 صباحاً - شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور متابعيها صورًا جديدة لها، من مهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت ريهام عبد الغفور مرتدية فستانا أنيقا باللون الموف، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع ميك أب جذاب ولافت.

واللافت في الأمر أن ملامحها بدت أصغر بكثير من عمرها الحقيقي، وهذا ما اكدت عليه تعليقات الجمهور على السوشيال ميديا، حيث قالوا أنها بدت وكأنها فتاة في العشرين من عمرها، وليست سيدة أربعينية لديها نجل في عمر الشباب

ريهام عبد الغفور عن مهرجان القاهرة: المشاركة واجب على كل فنان

وقالت الفنانة ريهام عبد الغفور، إنها شاركت بدور ضيفة شرف مع المخرج أحمد حداد في فيلم أما عن الطقس، معقبة : “مبسوطة بالتجربة وأتمنى إنها تعجب الجمهور، والمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي واجب على كل فنان”.

وأضافت خلال لقائها بقناة دى إم سى: “بختار موضوعاتى الفنية بتركيز، والعمل الأخير يرصد العنف والقهر الذي تتعرض له عدد من السيدات، لافتة :”دوري رصد نوع مختلف من القهر الذي تتعرض له المرأة، وانتهينا من التصوير من سنتين”.

يُعرض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 44، فيلمThe Fabelmans للمخرج ستيفين سبيلبرج، وهو من بطولة، جابريل لابيل، ميشيل ويليامز، بول دانو، سيث روجن، جيني برلين، جوليا باترز، روبن بارتليت، كيلي كارستن، جود هيرش، إيزابيل كوسمان، كوبر دودسون، ومن تأليف ستيفين سبيلبرج و توني كوشنر، وإخراج ستيفين سبيلبرج.

ريهام عبدالغفور في مسلسل “الأصلى”

وعلى الصعيد الفني، يبدأ المخرج أحمد حسن، تصوير أولى مشاهد “مسلسل الأصلي” بطولة النجمة ريهام عبد الغفور الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير، وهو المسلسل الذى يعرض في الموسم الشتوى المقبل، من تأليف أمين جمال، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين يستعرضها اليوم السابع في السطور التالية.

وانتهى القائمون على مسلسل “الأصلى” من إبرام التعاقدات مع كل الفنانين المشاركين في بطولة العمل أمام النجمة ريهام عبد الغفور وتضم القائمة الكاملة لأبطال المسلسل، أحمد سعيد عبد الغنى، منال سلامة، إيناس كامل، خالد أنور، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، كريم عبد الخالق ، نادية خيري، أحمد كشك، ميدو ماهر.

مسلسل “عائلة الأصلي” يسجل البطولة المطلقة للنجمة ريهام عبد الغفور ، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، ومن المقرر عرضه مطلع العام المقبل.

أحدث أعمال ريهام عبدالغفور

ويعرض لريهام عبد الغفور حالياً مسلسل “الغرفة 207” المأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، وتدور أحداثه في 10 حلقات، وسيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري وبطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، مراد مكرم مع ظهور فنان وفنانة كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل منهم مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، أحمد خالد صالح، إنجى أبو زيد.

يذكر أن ريهام عبد الغفور شاركت مؤخرا في مسلسل “منعطف خطر” مكون من 15 حلقة ويعرض عبر منصة “شاهد vip” تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود، ومن بطولة باسل خياط وباسم سمرة ومحمد علاء وسلمى أبو ضيف وآدم الشرقاوي وتامر نبيل وحنان سليمان.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المسلسل طوال فترة عرضه، التي تدور حول كشف غموض مقتل الإنفلونسر الشهيرة سلمى الوكيل، حيث تتشابك الاتهامات والألغاز على مدار الحلقات الخمس الأولى، ويحاول والداها (باسم سمرة وريهام عبد الغفور) كشف الجانب الخفي من حياة ابنتهما والذي أدى لمصرعها في النهاية.

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