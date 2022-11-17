شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموعد النهائي لانطلاق مهرجان أيام قرطاج المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الدورة الثالثة والعشرون من مهرجان أيام قرطاج المسرحية تحت إدارة الفنانة التونسية نصاف بن حفصية يوم 3 ديسمبر كموعدا نهائيا وتستمر حتي يوم 10 ديسمبر، وخلال الأيام المقبلة سيعقد المهرجان مؤتمرا صحفيا لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالدورة الجديدة .

وقد اختارت إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية العرض المصري " هاملت بالمقلوب " للكاتب الكبير سامح مهران والمخرج الشاب مازن الغرباوي لتمثيل مصر ضمن فعاليات الدورة الـ 23 .

"هاملت بالمقلوب" بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، مابينج رضا صلاح، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، إخراج مازن الغرباوي.

وتمثّل هذه الدّورة انطلاقة فنّية جديدة وعودة الرّوح إلى الفضاءات المسرحية بشكل خاص واستئنافا للعروض المسرحية التي ينتظرها المهنيون والجمهور العريض منذ أكثر من سنة ، والمهرجان ناقش خلال فعاليات دورته الماضية عدد كبير من المحاور الفكرية عبر ندوات ولقاءات منها: المسرح وآليات التعامل الظرفية والدائمة مع الأزمات والطوارئ والمخاطر، المقاربات النظرية للمخاطر ومدى تطويعها لخصوصيات المسرح، والمعالجة المسرحية كتابة وإخراجا وتقنيا لموضوعات المخاطر والجوائح والكوارث بأصنافها، وتأثيرات المخاطر على علاقة المسرح بالسلطة ، والممارسة المسرحية مقاربة وإنتاجا والسلوكات ذات المخاطر، والمخاطر والوظيفة التعليمية للمسرح، والأطر القانونية ودورها في مساندة المسرح لمجابهة المخاطر.