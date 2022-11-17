شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز يصور مسلسلى "حكايات الماميز" و "بين السطور" ويودع "شقو" قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان وليد فواز حالة كبيرة من النشاط الفني في الوقت الحالي، اذ يصور أكثر من عمل ما بين الدراما والسينما، حيث بدأ هذا الأسبوع تصوير مشاهده في مسلسل "حكايات الماميز" المكون من 15 حلقة والمقرر عرضه قريباً ويظهر خلال الأحداث بشخصية أب متزوج من الفنانة أمانى كمال ويواجهان العديد من المواقف في اطار اجتماعى لايت.

مسلسل "حكايات الماميز" معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، نورهان، أمانى كمال وعدد آخر من الفنانين، ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة المقبلة.



وليد فواز

كما بدأ وليد فواز تصوير مشاهده في مسلسل "بين السطور" المكون من 30 حلقة والمأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.

هذا بالإضافة إلى مشاركة وليد فواز في بطولة فيلم "شقو" والذى قارب على الانتهاء من تصويره قريباً، والعمل بطولة بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، دينا الشربينى، وليد فواز، محمد جمعة، عباس أبو الحسن، وجميل برسوم وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى.

وكان آخر أعمال وليد فواز مسلسلى "ملوك الجدعنة" مع مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس ورانيا يوسف وعمرو عبد الجليل ودلال عبد العزيز وأحمد صفوت وإخراج أحمد خالد موسى، و"لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق وشريف سلامة ووفاء عامر ومى سليم وعمرو عبد الجليل وخالد كمال وإخراج محمد أسامة وتم عرض العملين في شهر رمضان 2021.